جدول مباريات اليوم الأثنين 14 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة
لقاءات جديدة ومنافسات كروية مثيرة يشهدها اليوم الأثنين ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ في الدوريات والبطولات المختلفة.
في دوري أبطال آسيا تُستكمل فعاليات دور المجموعات بعد توقف طويل استمر منذ مارس الماضي، تعود اليوم البطولة للملاعب حيث يلتقي نادي شباب الأهلي الإماراتي مع نادي باديديه الإيراني في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلتقي فى نفس الساعة فريق الأهلي السعودي مع فريق الشرطة العراقي، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي نادي الوحدة الإماراتي مع نادي إستقلال طهران الإيراني، وأيضاً يلتقي نادي الهلال السعودي مع نادي باختاكور من أوزبكستان.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة الأولى من البطولة بمباراة لنادي شيفيلد يونايتد أمام نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة مساءً، ومباراة بين فريقي برايتون وتشيلسي الساعة ٩:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي بطولة الدوري المصري الممتاز يلتقي حرس الحدود مع المصري البورسعيدي الساعة ٣:٣٠ عصراً في لقاء مؤجل من الجولة ١٨، وتستمر فعاليات الجولة ٢٧ من المسابقة حيث يلتقي نادي أسوان مع نادي طنطا في تمام السادسة مساءً، وأيضاً يواجه نادي الاتحاد السكندري النادي الأهلى الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأثنين 14 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأثنين 14 سبتمبر "14-9-2020":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 1
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|
شيفيلد يونايتد - وولفرهامبتون
|
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|
beIN Sports HD 2
|
برايتون - تشيلسي
|
21:15 مصر، 22:15 السعودية
|
beIN Sports HD 1
|دوري أبطال أسيا - الجولة 3
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|
شباب الأهلي دبي - الإمارات - شاهر خودرو - إيران
|
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|
beIN Sports HD 8
|
الأهلي - السعودية - الشرطة - العراق
|
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|
beIN Sports HD 7
|
الهلال - السعودية - باختاكور - أوزبكستان
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
Alkass Three HD
|
الوحدة - الإمارات - استقلال طهران - إيران
|
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
beIN Sports HD 8
|
الدوري المصري الممتاز - الجولة 27
|
المباراة
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|
حرس الحدود - المصري البورسعيدي
|
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|
On Time sport
|أسوان - طنطا
|
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|
On Time sport
|الاتحاد السكندري - الأهلي
|
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|
On Time sport