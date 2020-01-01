جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الهلال وترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020، والتي ستعود بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا..

سُحبت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 مع بداية العام الجديد، وقد أسفرت عن مجموعات متوازنة في مسار غرب آسيا.

وكان الهلال السعودي قد تُوج بنسخة عام 2019 من دوري أبطال آسيا بعد انتصاره في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-0 على أوراوا ريدز الياباني، إذ فاز ذهابًا بهدف أندريه كاريلو وإيابًا بهدفي سالم الدوسري وبافيتمبي جوميس.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، جدول المباريات ونظام البطولة

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وأوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 حامل اللقب "الهلال" في المجموعة الثانية بجانب باختاكور من أوزباكستان وشباب الأهلي دبي من الإمارات، وشاهر خوردو من إيران.

وتبدو المجموعة في متناول حامل لقب دوري أبطال آسيا خاصة بعد وصول الفريق لمستوى رائع من النضج والشخصية والجودة الفنية والبدنية جماعيًا وفرديًا، وبالطبع ستكون مواجهة شباب الأهلي هي الأهم والأصعب وقد يكون التنافس بين الطرفين على صدارة المجموعة.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، بجانب جدول ترتيب المجموعة الثانية التي ينافس فيها.

جدو مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - شاهر خودرو الإثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادى الآخر 1441 0-2 ملعب جامعة الملك سعود شباب الأهلي - الهلال الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 2-1 استاد راشد في دبي الهلال - باختاكور الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - ملعب الوكرة باختاكور - الهلال الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - ملعب الوكرة شاهر خودرو - الهلال الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ملعب الوكرة الهلال - شباب الأهلي دبي الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

6 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - استاد خليفة الدولي

واجه الهلال في مستهل مبارياته في دور المجموعات شاهر خوردو وفاز بهدفين نظيفين، ثم انتصر على شباب الأهلي دبي بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يحدث ما لم يكن في الحسبان.

تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتسبب في توقف أغلب البطولات لا سيما دوري أبطال آسيا التي توقفت في فبراير، وبعد 7 أشهر تقرر عودتها من جديد.

ترتيب الهلال في دوري أبطال آسيا 2020