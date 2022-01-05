محمد صلاح: ليس من السهل أن تحصد مصر كأس أمم إفريقيا!

وجه محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر ومحترف ليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية قبل توجه بعثة الفراعنة إلى الكاميرون، لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

في أي مجموعة وقعت مصر؟

أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تفتتح مصر مشوارها بملاقاة نيجيريا في 11 من يناير المقبل، ثم غينيا بيساو يوم 15، ثم السودان في 19 من الشهر ذاته.

ما هي رسالة صلاح لجماهير الكرة المصرية؟

المنتخب المصري يغيب عن التتويج القاري منذ 11 عامًا، إذ كانت آخر إنجازاته هي تحقيق لقب كأس إفريقيا ثلاث مرات متتالية، أعوام 2006، 2008 و2010.

ورغم وصول الفراعنة لنهائي 2017 إلا أنها تلقوا الهزيمة أمام الكاميرون بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما ودعوا النسخة الأخيرة 2019 من دور الـ16 في خروج مخزٍ تسبب في رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

بعض النقاد المصريين غير متفائلين بإمكانية تحقيق مصر للقب القاري هذه المباراة، في ظل التحفظات الكثيرة على اختيارات كارلوس كيروش؛ المدير الفني، وفكره الفني.

كذلك صلاح يرى أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق، لكنه وعد الجماهير ببذل قصارى الجهد، للعودة بالكأس إلى الأراضي المصرية.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس. خليكوا في ظهرنا".

الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس. خليكوا في ظهرنا #شجع_مصر pic.twitter.com/1jiN4yToJ0 — Mohamed Salah (@MoSalah) January 5, 2022

جدل كبير حول قائمة الفراعنة:

فور الكشف عن قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة، والتي شهدت استبعاد محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي، حدث جدلًا واسعًا بين الجماهير بين مؤيد ومعارض. (طالع القائمة كاملة)

هناك حالة عدم قناعة بكيروش بين الجماهير المصرية وبعض الإعلاميين والمحللين، خاصةً بعد الأداء الذي ظهر به الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

الكثيرون يطالبون بإقالة المدرب البرتغالي قبل خوض مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022، لذلك ربما يكون كأس إفريقيا الفرصة الأخيرة له.

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