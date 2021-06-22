مبابي يبدي رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان

حالة من الترقب في ريال مدريد

أعرب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن رغبته الصريحة للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مبابي عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي الفرنسي حتى الآن، وسط تكهنات مستمرة حول مصيره.

الصحفي دانيال ريولو في إذاعة راديو مونت كارلو، كشف أن اللاعب أخبر باريس برغبته بمغادرة النادي هذا الصيف.

ويأتي ذلك رغم عدم رغبة مبابي في تشتيت نفسه خلال المشاركة في بطولة يورو 2022 مع منتخب فرنسا خلال الفترة الحالية.

وقال ريولو في حديثه:"أعلم أن مبابي طلب الرحيل لكن الأمر معقد للغاية لأنه عليه العثور على ناد لديه المال لدفعه".

وأضف:"هو لا يريد البقاء مع باريس ولن يجدد، سيكون حرًا الموسم المقبل ولذلك باريس لا يريد فقدانه بالمجان".

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وتابع:"ما يجب عليه فعله الآن هو البحث عن فريق جديد يستطيع تحمل تكاليف الصفقة الضخمة".

يذكر أن مبابي يستعد للمشاركة مع فرنسا ضد البرتغال غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لليورو.