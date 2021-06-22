تقارير .. ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم هالاند

الصفقة تبدو قريبة من الحدوث

تستمر التكهنات حول مصير المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، وسط اهتمام كبير بالتعاقد معه من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب ارتبط كثيرًا بالانتقال للعديد من الأندية الكبرى، ولكن يبدو أن ريال مدريد يعتبر هو صاحب الحظ الأوفر في حسم الصفقة.

هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

تقارير صحفية إيطالية من خلال "La Repubblica" كشفت عن اتفاق ريال على ضم المهاجم النرويجي هذا الصيف.

وأوضحت أنه رغم التأكيدات حول رغبة النادي الإسباني في ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كأولوية له، إلا أن هالاند هو من يتصدر المشهد الآن، حيث تم الاتفاق مع اللاعب على كل شيء ولكن يجب التوصل لاتفاق مع ناديه حول قيمة الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال تقدم بعرض وصلت قيمتها 110 مليون يورو، لكنه أقل بكثير من المبلغ المطلوب من دورتموند والذي يصل إلى 175 مليونًا.

لماذا قد لا يرضخ ريال لمطالب دورتموند؟

النادي الألماني في ورطة خلال هذا الصيف، لأنه يريد التخلي عن اللاعب بمقابل مرتفع بسبب القيمة الفنية التي يتمتع بها وصغر سنه.

وفي نفس الوقت يخشى النادي انتظار اللاعب الصيف القادم، حيث يحق له الانتقال لأي فريق مقابل 75 مليون يورو وفقًا لأحد البنود في عقده.

وهو ما قد يدفع دورتموند لمحاولة تخفيض المبلغ المطلوب، حتى لا يخسر حوالي 30 مليون يورو إذا لم يبيع هالاند هذا الصيف.

ماذا قدم هالاند مع دورتموند الموسم الماضي؟

اللاعب الذي ارتبط بالانتقال لتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ظهر بصورة مبهرة مع دورتموند في الموسم المنصرم.

صاحب الـ20 سنة سجل 41 هدفًا مع دورتموند وصنع 12 في 41 مباراة لعبها بكل البطولات في موسم 2020/2021.

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