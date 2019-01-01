مصير غامض ينتظر مبابي في باريس

هل يرحل مبابي عن بي إس جي؟

أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان بدأ مفاوضات تمديد عقد نجمه كيليان مبابي، ولكن حتى الآن لم يتضح الوضع بخصوص مدى نجاحجها.

ويرتبط النجم الفرنسي الشاب بعقد مع ناديه حتى 2022، ولكن بي إس جي يريد تأمين بقاء لاعبه لما بعد ذلك خوفاً من ريال مدريد.

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وذكرت "ليكيب" أن المفاوضات انطلقت بين مديري النادي الباريسي وممثلي مبابي في الفترة الماضية، ولكن الموازنة المادية لبي إس جي قد تكون عائقاً في إتمام الأمر.

وأشارت الصحيفة أن باريس لا يريد خسارة لاعبه، وقد يضحي بنجمه نيمار من أجل توفير سيولة مادية لتأمين مبابي، إذ يتفاضى البرازيل 30 مليون يورو راتباً موسمياً.

وأوضح التقرير أن بي إس جي لا يمكنه دفع راتب اللاعبين معاً في ظل قواعد اللعب النظيف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، وأن خياره الأول هو الإبقاء على مبابي.

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وسيغيب النجم الفرنسي عن مواجهة الفريق مساء السبت أمام بريست لحساب الدوري الفرنسي.