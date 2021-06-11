أنشيلوتي يبحث عن “زيدان الجديد” لمعاونته في تدريب ريال مدريد

فكرة مميزة..

يسعى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إلى تكرار تجربة الاعتماد على أحد نجوم النادي الملكي السابقين في جهازه الفني، وذلك خلال ولايته الثانية بالعاصمة الإسبانية.

أنشيلوتي أُعلن عنه كخليفة للمدرب زين الدين زيدان بعقد ممتد لمدة ثلاثة مواسم، ليقود الريال للمرة الثانية بعد فترته الناجحة بين 2013 و 2015.

خلال فترة أنشيلوتي الأولى، كان زين الدين زيدان مساعده في تدريب الفريق بسنته الأولى، والتي تمكن خلالها من التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وبعدما رحل زيدان متجهًا لتدريب فريق ريال مدريد كاستيا، استعان أنشيلوتي بأحد أبناء الريال أيضًا، وهو فيرناندو هييرو.

الآن يود المدرب وكذلك ريال مدريد تكرار الأمر بإلحاق أحد لاعبي الفريق السابقين في الجهاز الفني، والاسمان المطروحان هما راؤول جونزاليس وأربيلوا.

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بالنسبة لراؤول، فالمدرب الواعد يفضل أن يبقى مدربًا للكاستيا عن أن يكون مدربًا مساعدًا لأنشيلوتي، وبالتالي فمن المستبعد أن يُدعِّم الأسطورة جهاز الإيطالي.

أما أربيلوا فهناك أزمة تتعلق بأن شهادته في التدريب حاليًا لا تؤهله للجلوس على دكة بدلاء الفريق الأول لريال مدريد كمساعد حتى، ولذلك فقد يتم استبعاده أيضًا.

البحث من ريال مدريد حاليًا عن اسم آخر لمعاونة أنشيلوتي من أبنائه لا زال قائمًا، خصوصًا وأن المدرب يفضل دومًا الاستعانة بأحد أبناء الدار عند التدريب خارج إيطاليا.

هذا نفسه ما حدث في تجربته الأخيرة مع إيفرتون، عندما ألحق بجهازه الفني دنكان فيرجسون، الذي يصنف أحد أساطير التوفيز، فقط ليكون على دراية بالأجواء في جوديسون بارك.