مبابي: قدوتي هو زين الدين زيدان

مبابي يزيد من مدح مدرب ريال مدريد

قال المهاجم الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان الحالي كيليان مبابي إن زين الدين زيدان هو أول قدوة له في عالم كرة القدم.

وكانت بعض المصادر قد ربطت بين مستقبل مبابي وبين ريال مدريد بغض النظر عن العام الذي سينتقل فيه إلى الفريق الملكي تحديدًا.

وتعزز العلاقة الطيبة بين زيدان ومبابي من هذه الفرضية، فضلًا عن رغبة المهاجم الفرنسي الشاب في ارتداء قميص الفريق الملكي منذ طفولته.

وحول ذلك، جدد مبابي مدحه للمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان حيث أكد أنه قدوة له منذ أن كان طفلًا وأول من اقتدى به في كرة القدم.

وأضاف: "لقد كان زيدان في مستوى آخر حين كان لاعبًا، وجميع الأجيال التي شاهدته صغيرًا تأثرت به إلى حد كبير وشعروا بالرغبة في السير على خطاه"

وتابع: "لقد تحدثت عن كرستيانو رونالدو من قبل واقتدائي به في بعض الأشياء، ولكن زين الدين زيدان كان أول من أشعر بالرغبة في أن أصبح مثله"

من هو رينيير؟ ثاني موهبة برازيلية تنضم لريال مدريد من فلامينجو

يذكر أن عدة صحف فرنسية وإسبانية ومصادر مقربة من الفريق الملكي قد رجحت انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف بعد القادم.