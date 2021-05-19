هل يوافق النادي الفرنسي؟

تستمر المحادثات بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان، في ظل محاولات إدارة النادي من أجل الاحتفاظ باللاعب.

عقد مبابي مع باريس مستمر حتى 30 يونيو 2022 ولم يتم التوقيع على عقد جديد حتى الآن وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.

صحيفة "لو باريزيان " الفرنسية أكدت أن اللاعب وضع شرطين أمام النادي الفرنسي من أجل الموافقة على عرض التجديد.

النادي يريد التجديد لمدة ثلاثة مواسم، أي حتى عام 2025 مع إمكانية الرحيل في 2024 وهو الاقتراح الذي لا يوافق عليه مبابي.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الأول لمبابي هو التجديد حتى 2023 وليس 2025، وذلك من أجل الرحيل عن النادي العام القادم.

الشرط الآخر لمبابي يتضمن بعض الضمانات الرياضية، من خلال جعل الفريق أكثر تنافسية على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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ويأتي ذلك بقيام النادي ببعض الصفقات عالية المستوى، في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط كذلك من أجل إرضاء مبابي ومساعدة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول، نجح في تسجيل 40 هدفًا في 45 مباراة مع باريس هذا الموسم.