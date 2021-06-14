"مبابي سيصبح مثل رونالدو، ميسي لا يكرر"

كيليان مبابي يسير على خطى كريستيانو رونالدو وليس ليونيل ميسي كما يرى جاري لينكر.

أشاد جاري لينيكر بالنجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان وبما يقدمه من مستويات رفقة فريقه ومنتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن مبابي سيصبح مثل كريستيانو رونالدو، وليس ليونيل ميسي.

وقال لينكير: "مبابي لاعب عالمي بالفعل، وسيحل محل رونالدو سريعًا، لكن ليس ميسي، فالأرجنتيني يقوم بأشياء لا يستطيع أي لاعب آخر القيام بها".

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وأضاف: "على مستوى الموهبة لا يوجد نقاش، لكن الأمر مرتبط بشكل أساسي بمدى رغبته في الاستمرار في الملاعب لـ 17 و19 عامًا مثل رونالدو وميسي، الأمر صعب ويتطلب الكثير لتحقيقه".

وأكمل: "ميسي في هذا العام نجح في التسجيل والصناعة أكثر من أي لاعب آخر، ورونالدو لا يزال يسجل الأهداف، الأمر مذهل".

وأنهى كلماته: "دائمًا الكل يتطلع للجيل القادم، رأينا ذلك في دوري أبطال أوروبا مع مبابي وهالاند، والآن نراه في بطولة يورو 2020".

جدير بالذكر أن مبابي يفتتح مواجهاته في كأس الأمم الأوروبية مساء الثلاثاء في مواجهة ألمانيا في مجموعة تضم البرتغال والمجر أيضًا.