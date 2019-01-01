أزمة بين مبابي وتوخيل وريال مدريد يترقب

تعرف على أزمات باريس سان جيرمان الأخيرة

تجددت الأزمة بين توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، ولاعب الفريق، كيليان مبابي، بعد تصريحات الأخير عقب الفوز على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات مبابي خلال الصيف المقبل في ظل اهتمام من يوفنتوس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ مبابي صرّح بعد الفوز على بروج إنّه شارك بديلًا وسجل هاتريك ليثبت كما أنّ المباريات صعبة من دونه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مبابي غاضب من توخيل منذ تصريحه في بداية تدريبه الفريق أنّه سيعتمد على نيمار كأساس لبناء خطته.

وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب يرغب في الفوز بالكرة الذهبية ولذلك يرى ضرورة ترك الدوري الفرنسي والانضمام إلى الليجا وبالأخص ريال مدريد لتزداد حظوظه في حصد الجائزة.

جدير بالذكر أنّ مبابي قد يشارك في أوليمبياد طوكيو 2020 مع منتخب فرنسا.