مبابي خارج قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت

المهاجم الفرنسي مستبعد من المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان نجم هجومه كيليان مبابي من قائمة اللاعبين المسافرة لخوض مواجهة نانت في الجولة الـ28 للدوري الفرنسي.

وفشل باريس سان جيرمان في حسم تتويجه رسميًا باللقب خلال مواجهة ستراسبورج التي انتهت بالتعادل 2-2 ومن ثم أمام منافسه المباشر "ليل" حيث خسر أمامه 5-1 الأسبوع الماضي.

ويأمل النادي أن يحسم اللقب تمامًا أمام نانت، لكنه سيفعل هذا دون هداف البطولة بـ27 هدفًا من 26 مباراة، بجانب عدد آخر من الغائبين للإصابة أبرزهم نيمار وكافاني.

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ولم يُعلن توخيل عن اسم مبابي ضمن الأسماء التي لن تلعب المباراة، والتي كشف عنها خلال المؤتمر الصحفي، مما يُرجح أن اللاعب إما تعرض لشيء ما خلال التدريب الأخير أو أن القرار اتخذ من المدرب في اللحظات الأخيرة قبل السفر.

من جانب آخر، يستعد نيمار لتسجيل عودته للعب بعد توقف دام منذ يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة ستراسبورج في كأس فرنسا، وفيما كان يبدو أنه سيعود أمام نانت، تأجلت عودته لتكون أمام موناكو في الجولة القادمة، لكنه لن يحصل سوى على 25-30 دقيقة فقط.