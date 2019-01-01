دي ليخت عن البارسا: لا يُوجد شيء ليُعلن

مدافع أياكس مطلوب بقوة في البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام أي اتفاق للانتقال لصفوف برشلونة الصيف القادم واللحاق بزميله فرينكي دي يونج.

البارسا كان قد أعلن ضم دي يونج ويسعى حاليًا للفوز بتوقيع زميله المدافع رغم وجود منافسة شرسة من عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا وأبرزها يوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

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قائد أياكس نجح في الوصول بفريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما هزم يوفنتوس في عقر داره بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة، وكان أياكس قد تعادل ذهابًا 1-1 في هولندا.

وحين سُئل من أحد الصحفيين حول إن كان سيُعلن شيئًا يخص انتقاله للبارسا، قال دي ليخت "إعلان؟ لا يوجد شيء ليُعلن".

الصحفي أصر على السؤال، فأجاب الهولندي "نحن الآن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأصحاب المركز الأول في الدوري الهولندي، هذا كافٍ للعب عليه".

ويستعد دي ليخت مع فريقه الهولندي حاليًا لمواجهة الفائز من توتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيان.