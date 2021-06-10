مبابي "الغاضب" يطلب مؤتمراً للرد على اتهامات جيرو!

تصريحات المهاجم أغضبت النجم الشاب

تحدثت تقارير عن بوادر أزمة في معسكر المنتخب الفرنسي بين نجمي الفريق أوليفييه جيرو وكيليان مبابي عقب تصريحات الأول المثيرة للجدل التي خرج بها في الأيام الماضية حول قلة المساعدة من الزملاء.

جيرو سجل هدفين في انتصار فرنسا الودي الأخير على بلغاريا ثم خرج وقال إنه كان بإمكانه تسجيل المزيد لو تلقى المساعدة بشكل أفضل من بعض الزملاء في المنتخب.

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صحيفة "ليكيب" قالت إن تصريحات مهاجم تشيلسي أصابت مبابي بالغضب واعتبرها بها نوع من التلميح عليه شخصياً.

التقرير أضاف أن غضب مبابي كبير لدرجة أنه طلب من مسؤولي المنتخب الفرنسي إقامة مؤتمر صحفي له شخصياً من أجل الرد على تصريحات جيرو على العلن.

جيرو تصريحاته الجدلية ليست الأولى مع المنتخب الفرنسي، وسبق ودخل في سجال مع زميله كريم بنزيما، وإن تراجع الثنائي عن تلك التصريحات وأكدا على الصلح.

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المنتخب الفرنسي حالياً يستعد لمنافسات يورو 2020، وختم استعداداته بالفوز الودي على بلغاريا بثلاثية نظيفة، المباراة التي شهدت إصابة بنزيما وتسجيل جيرو هدفين.

وتلعب فرنسا في المجموعة السادسة لأمم أوروبا، والتي وُصفت بمجموعة الموت بسبب وجود حامل اللقب البرتغال، وألمانيا، والمجر.