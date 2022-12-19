ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في منافسات موسم 2022-23 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، والاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23.

الهلال فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة.

أما الاتفاق فقد تعادل سلبيًا أمام ضمك في آخر مبارياته بالدوري السعودي، ويعمل على تحقيق المفاجأة والفوز على الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا الهلاليين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والاتفاق عبر موقع تطبيق Blu الخاص بنادي الهلال، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق...

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 20 و30 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق الأربعاء 21 ديسمبر 2022

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid