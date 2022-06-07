تعرف على جميع التحركات الرسمية لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا ملعب الاتحاد..

مانشستر سيتي هو أحد أكثر الفرق إنفاقًا في سوق الانتقالات بفترتيها في كل عام، واعتاد الجمهور على ضم السيتزنس في كل عام صفقة كبيرة من داخل الدوري الإنجليزي أو خارجه في كل عام.

خلال كل ميركاتو، لا يفكر جوارديولا إلا في شيء واحد يشغل باله منذ رحيله عن برشلونة، وهو فوزه بدوري أبطال أوروبا، الذي عادةً ما يكون قريبًا منه لكنه يذهب بعيدًا في اللحظات الأخيرة.

فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2021-22 بعد منافسة شرسة مع ليفربول، وأنقذ موسم كاد أن يكون صفري بعد توديع دوري الأبطال من نصف النهائي، وخسارة نهائي كأس الاتحاد والدرع الخيرية، وتوديع كأس الرابطة من الدور الرابع.

ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

ما هي صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

وفي هذا التقرير نستعرض معًا صفقات مانشستر سيتي في صيف 2022 والمغادرون.

أبرم مانشستر سيتي صفقة واحدة في سوق الانتقالات الصيفية 2022 حتى الآن هي أبرز صفقات الميركاتو، حيث ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند بعد أن ربطته جميع الأخبار بريال مدريد.

اللاعب الفريق القيمة إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند 51.2 مليون جنيه استرليني

من رحل عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

مع نهاية موسم 2021-22، رحل فيرناندينيو بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما فعل سبورتنج لشبونة بند شراء بيدرو بورو الذي كان معارًا الموسم الماضي، وانضم جايدن براف من فريق الشباب إلى بوروسيا دورتموند