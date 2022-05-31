تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا آنفيلد..

لطالما أصبح ليفربول في السنوات الأخيرة قوة أوروبية كبيرة لا يستهان بها، وذلك بالتطور الكبير الذي أشرف عليه يورجن كلوب وقاده محمد صلاح في آنفيلد.

بعد سباق كبير في الدوري الإنجليزي 2021-22 اكتفى الريدز بالمركز الثاني خلف مانستر سيتي، وهو ما حدث في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة النهائي من ريال مدريد.

لكن ليفربول لم يخرج خالي اليدين، فقد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، لينقذ موسم كاد يكون صفري للريدز.

هل ينتقل صلاح من ليفربول لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

وفي هذا التقرير نستعرض معًا صفقات ليفربول في صيف 2022 والمغادرون.

أبرم ليفربول صفقة واحدة في سوق الانتقالات الصيفية 2022 حتى الآن، هي ضم فابيو كارفاليو من فولهام مقابل 7.7 مليون جنيه استرليني.

اللاعب الفريق القيمة فابيو كارفاليو فولهام 7.7 مليون جنيه استرليني

من رحل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

مع نهاية موسم 2021-22، رحل ديفوك أوريجي ولوريس كاريوس قبل انتهاء عقديهما في 30 يونيو 2022، كما فعل نادي بورتو فقد فعل بند شراء ماركو جرويتش الذي قضى موسم إعارة في صفوف الفريق البرتغالي.