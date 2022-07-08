تعرف على الصفقات الجديدة للهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي الذي بدأ في يونيو..

كان موسم 2021-2022 تاريخيًا بالنسبة لنادي الهلال، فقد نجح في إنقاذه والهروب من موسم صفري في الأسابيع الأخيرة.

فاز الزعيم بالدوري السعودي على حساب الاتحاد الذي كان الأقرب للقب، وأضافه لدوري أبطال آسيا، فيما خسر كأس السوبر السعودي ونهائي كأس الملك.

مع نهايات الموسم، كان هناك خبر صادم لجميع عشاق الهلال، وهو حرمانه من فترتي انتقالات بعد إصدار لجنة فض المنازعات قرارها بذلك في قضية محمد كنو.

لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى بداية ميركاتو صيف 2022، حيث استأنفت إدارة الهلال على القرار أمام مركز التحكيم السعودي، وحتى الآن لم يصدر القرار النهائي.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يضم الهلال أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ويعيش الجمهور في حالة من الانتظار لقرار المحكمة.

لكن الأخبار تشير إلى أنه في حالة تقرر منع قيد الزعيم، فسيقوم بالحفاظ على نجومه وتجديد عقودهم.

عاد عدد من اللاعبين للهلال مع بداية الميركاتو من إعاراتهم في أندية أخرى، أبرزهم لوسيانو فييتو من الشباب وحبيب الوطيان وفواز الطريس، وسيقوم الزعيم بالحفاظ على عدد منهم للموسم الماني في حالة منع قيده.

من هم اللاعبون الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يرحل أي لاعب من الهلال حتى الآن منذ فتح باب الانتقالات، وفي حال قرر الزعيم الحفاظ على لاعبيه فسنجد القليل من الراحلين في الأيام المقبلة.