ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس الرياض 2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

يأتي هذا الخبر الذي أثار سعادة كل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية ليتبع إلغاء تلك المباراة التي كان مقررًا إقامتها في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

ما هو موعد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023 ؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في 19 يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

تذاع فعاليات موسم الرياض 2023 على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان الخميس 19 يناير 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD الملك فهد الدولي

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

يمكن متابعة مباريات SSC عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات عبر الترددات الآتية:

القناة القمر التردد معامل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ SSC HD 1 عرب سات 12418 أفقي 27500 3/4 SSC Extra 1 عرب سات 12418 أفقي 27500 3/4 SSC HD 1 نايل سات 12523 عمودي 27500 5/6

كيف تتابع مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

يمكنك مشاهدة مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023 عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان جول، شاهد VIP

Shahid