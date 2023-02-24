ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي ضمك، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر نجح في الخروج بثلاث نقاط ثمينة وهامة، أمام التعاون في الجولة الماضية بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ويأمل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.

أما ضمك الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي، واستغلال عامل الأرض والجمهور تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، وينتظره مباراة أمام الخليج يوم السبت.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ضمك والنصر؟

موعد مباراة ضمك والنصر في الجولة الثامنة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 25 فبراير 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - النصر السبت 25 فبراير 2023

18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة ضمك والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ضمك والنصر عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.