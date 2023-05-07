تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لا ينتظر جمهور النصر أي مفاجآت غير سارة من الفريق حين يستضيف الخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23.

الفريق النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام الرائد، ويسعى لمواصلة الانتصارات، وينتظر أي سقوط للاتحاد للاقتراب أكثر من القمة..

ويأتي. النصر في المركز الثاني برصيد 56 بعد لعب 25 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة بعد لعب 24 مباراة.

على الجانب الآخر الخليج الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، يريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد، لتساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 8 مايو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة النصر والخليج على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الخليج الإثنين 8 مايو 2023

19:00 السعودية ومصر ssc

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كيف تتابع مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.

المباراة المشاهدة عبر الإنترنت النصر - الخليج جول، شاهد vip

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