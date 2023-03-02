تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يسعى النصر إلى مواصلة التغريد خارج السرب حين يستضيف الباطن في مباراة ينتظر أن تكون سهلة وفي المتناول بالنسبة لرفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فالنصر يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 ومعه 43 نقطة ويسعى لمواصلة تدعيم موقعه في الصدارة.

في آخر مبارياته بالدوري السعودي سجل النصر ثلاثية كاملة في شباك ضمك وبصم عليها جميعًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رفع رصيده التهديفي إلى الرقم 8 في الدوري السعودي.

الباطن يقع في منطقة أخرى تمامًا، يتذيل الترتيب برصيد 6 تقاط فحسب، ويطمح لتغيير مساره في المسابقة.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في مشاهدة المباراة المرتقبة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة النصر والباطن؟

موعد مباراة النصر والباطن في الجولة التاسعة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 3 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الباطن الجمعة 3 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والباطن عبر الإنترنت؟

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة النصر والباطن عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.