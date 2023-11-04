ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح الأهلي لتعديل نتائجه والخروج من بعض النتائج السلبية في الآونة الأخيرة.

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يصطدم رفاق البرازيلي روبرتو فيرمينو في هذا الطموح بفريق الرياض الطامح بدوره إلى تحسين موقعه في دوري روشن السعودي 2023-2024 إذ يحتل المركز الثاني عشر في لائحة الترتيب.

بالتأكيد يرغب محبو الفريقين في مشاهدة المباراة خصوصًا الأهلاويون، وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والرياض على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الأحد 5 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC Sports 1 HDSSC1 SD شاهد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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