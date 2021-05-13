ما هي الفرق التي تأهلت رسميًا إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 ؟

تعرف على الفرق التي تأهلت رسميًا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021-22..

وصل الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، إلى خط النهاية والذي سيجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في النهائي الكبير يوم 29 مايو الحالي.

ولكن الآن بدأ التفكير في الموسم المقبل، من البطولة الكبيرة، خاصة بعد تأكد مشاركة كبار القارة العجوز في البطولة، وتجمد فكرة بطولة السوبر ليج.

ومن المنتظر أن تنطلق قرعة الأدوار التمهيدية للبطولة في منتصف يونيو القادم، وستبدأ التصفيات حتى انطلاق دور المجموعات في سبتمبر المقبل.

رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم

والآن يبقى السؤال، ما هي الفرق التي تأهلت رسميًا لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟، وهذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

في إسبانيا اكتمل عقد الفرق المتأهلة للمجموعات في البطولة الأوروبية، وهم ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية، ولكن حتى الآن لم يتم تصنيف الفرق لعدم حسم الدوري.

بينما في إنجلترا تأهل مانشستر سيتي بطل البريمرليج إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل كمصنف أول، ومعه بايرن ميونخ بطل ألمانيا، وإنتر بطل إيطاليا، وزينيت بطل روسيا، وأياكس بطل هولندا، وسبورتينج لشبونة بطل البرتغال، بالإضافة إلى دينامو كييف بطل أوكرانيا.

وضمن لايبزيج الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي الوصول للنسخة القادمة من البطولة، ولكن دون أن يتم تحدد تصنيفهم حتى الآن.