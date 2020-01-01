ما هو موقف إنتر من شراء أليكسس سانشيز في الصيف المقبل؟

سولشاير السبب.

تداولت تقارير من الصحف الإيطالية أنباءً عن عدم وجود نية لدى إدارة إنتر لشراء أليكسس سانشيز من مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

سانشيز حاليًا مُعار من المانيو إلى النيراتزوري، ولا يتوقع أن يشمل عقد الإعارة خيارًا إلزاميًا للشراء بنهاية هذا الموسم كما تجري العادة هذه الفترة مع أغلب الإعارات.

وبحسب ما أتى في تقرير كالتشيو ميركاتو، فإن إنتر وسانشيز متباعدان في هذه الفترة، ومن غير الوارد أن تقوم إدارة بيبي ماروتا بشرائه بعد فشله في إثبات ذاته في الفترة الماضية من عمر الموسم.

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أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد، سبق وأن أعلن أن الدولي التشيلي سيعود إلى الأولد ترافورد بنهاية الموسم، وبحسب التقارير الإنجليزية فإن تلك الخطوة كانت لضمان ارتفاع سعره وعدم التعرض لخسارة اقتصادية كبيرة بسبب اللاعب بينما الواقع أنه خارج حسابات الشياطين الحمر تمامًا.

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بشكل عام، فإن قرار إنتر من شراء سانشيز أو عدمه سوف يُتخذ بصورة نهائية في نهاية شهر أبريل الحالي، والأمر برمته متوقف على مدى الإفادة الفنية التي سيقدمها سانشيز في سان سيرو.

وعانى سانشيز منذ انضمامه إلى إنتر من العديد من الإصابات جعلته يخوض 493 دقيقة على مدار الستة أشهر الأخيرة، بينما أحرز هدفًا وحيدًا وتمكن من صناعة آخر خلال ديربي مدينة ميلانو.

يذكر أن إنتر يأتي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54، إلى جانب وجوده في دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.