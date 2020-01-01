موراتي: إنتر في أيد أمينة وهذه توقعاتي لبطل الدوري الإيطالي

الرئيس التاريخي يعود للظهور الإعلامي

أثنى رئيس إنتر الأسبق ماسيمو موراتي على الرئيس الحالي ستيفن زهانج، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة "راي 2".

وقال موراتي "زهانج شاب ذكي ولطيف وحساس للغاية، ويتمتع بالكثير من المميزات، لذا أرى أننا في أيد أمينة معه".

وفي رده على سؤال حول إمكانية العودة لشراء أسهم الأفاعي مرة أخرى، قال "لا. رغم أن هناك أشخاص يقترحون ذلك عليّ، لكن الأمور انتقلت إلى أشخاص يتطلعون إلى المستقبل بالطريقة الصحيحة".

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من جهة أخرى، سُئل عن مباراته الأولى التي شاهدها من أرض الملعب، فكانت الإجابة "كانت مباراة ديربي وانتهت بفوز إنتر 5-4، كانت المباراة الأكثر أهمية في طفولتي، لهذا أتذكرها جيدًا، لكن ربما يكون أبي قد أخذني إلى سان سيرو قبل هذا الديربي".

وعن اللاعب الذي أراد التوقيع معه، قال "كانتونا. كان لدي اعتقاد بأنه سيحل مشاكلنا، لكن الأمر لم يكن كذلك. كيف وقعت مع لويس فيجو؟ كنت على الشاطئ، واتفقت معه على أمرين أو ثلاثة، وأرد التأكد من صدق ما يقوله، فأخذت توقيعه على منديل أبيض، وفي اليوم التالي وقعنا العقود في المكتب".

وبخصوص وداع جوزيه مورينيو بعد فوزه بالثلاثية التاريخية عام 2010، قال "فهمنا ذلك في مايو، وكان أمرًا سيئًا في ذاك المساء، لكن في الليلة التالية كان في منزلي، ربما كنت أستطيع التدخل في هذه الليلة، لكنني لم أكن أرغب في تدمير أي شيء لتسير الأمور على ما يرام ونفوز بكل شيء".

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وختم بالرد على سؤال حول توقعه لبطل السيري آ هذا الموسم، قائلاً "هذا سيتوقف على استمرار البطولة بعد تأجيل 4 مباريات، لكن بالنسبة لي. أرى أن إنتر لديه فرصة جيدة، ويبدو لي أن الموسم الحالي مناسبًا للفوز بالدوري، وكونتي مدرب جيد للغاية ومن الواضح أنه يقوم بعمل رائع".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط ومباراة أكثر من إنتر بعد تأجيل مباراته مع سامبدوريا هذا الأسبوع.