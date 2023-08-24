ما هو راتب محمد صلاح مع الاتحاد؟ وما العرض المقدم له؟

تعرف على تفاصيل العرض المقدم من الاتحاد لضم محمد صلاح من ليفربول، وراتب اللاعب مع العميد....

SHAHID

اقترب نادي الاتحاد، من حسم صفقة محمد صلاح، من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف العميد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواصل الاتحاد استعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والحفاظ على لقبه في دوري روشن، بتدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين.

وبالفعل نجح العميد، في فترة الانتقالات الحالية في الحصول على توقيع كل من كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، بالإضافة إلى جوتا، وتسعى إدارة الاتحاد لمواصلة التدعيم بالتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح.

إدارة الاتحاد، رصدت مبلغًا كبيرًا، لحسم صفقة نجم ليفربول الإنجليزي، الذي أبدى موافقته على ارتداء قميص العميد في الفترة المقبلة، وتعمل الآن إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، على المفاوضات مع إدارة الفريق الإنجليزي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل العرض المقدم من الاتحاد إلى محمد صلاح، وقيمة راتبه السنوي.

ما هي تفاصيل العرض المقدم من الاتحاد لضم محمد صلاح؟

وضعت إدارة الاتحاد، عينها على التعاقد مع محمد صلاح، منذ فترة ليست بالقصيرة، وفي بداية الاهتمام كان صلاح، قد رفض فكرة الانضمام إلى صفوف العميد، إلا أنه وافق في الساعات الأخيرة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة ليفربول كانت قد أغلقت باب انتقال صلاح بالفعل، إلا أنها غيرت رأيها بسبب العرض المالي الضخم المعروض، مما جعل النادي الإنجليزي ينظر للعرض السعودي بجدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد حاليًا في بريطانيا، من أجل التفاوض مع محمد صلاح، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف العميد خلال صيف 2023.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن نادي الاتحاد، قد رصد مبلغ 100 مليون يورو، لصالح ليفربول من أجل حسم صفقة الفرعون المصري، وحددت مبلغًا كبيرًا يحصل عليه صلاح كراتب سنوي.

ما هو راتب محمد صلاح في الاتحاد؟

بحسب التقارير الصحفية، فإن الاتحاد يسعى للتعاقد مع صلاح بعقد يمتد حتى صيف 2026، ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام القادمة.

وأشارت الصحفي محمد القاعود، أن إدارة ليفربول، اشترطت على الاتحاد أن يكون صلاح هو الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات الدوري السعودي، كما يحصل على امتيازات تفوق ما يحصل عليها نيمار مع الهلال.

ووفقًا لما ذكره الصحفي "نكولو شيرا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن راتب صلاح السنوي سيتخطى الـ 80 مليون يورو، بخلاف الامتيازات والمكافآت الأخرى مع العميد.

SHAHID