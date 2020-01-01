ما سر زيارة إد وودوارد لفندق مانشستر يونايتد قبل لقاء بروج؟

صحيفة إنجليزية تكشف السبب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سبب زيارة المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، لفندق "لوري"، قبل مواجهة كلوب بروج في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة "مانشستر المسائية"، إن الرجل الثاني في معقل الشياطين الحمر، قام بزيارة فندق إقامة اللاعبين بعد ظهر أمس الخميس، وبمجرد وصوله قام باستدعاء اللاعبين والجهاز الفني والموظفين في الغرفة المخصصة لتناول الطعام.

وأوضح المصدر، أن المسؤول البارز طلب من موظفين الفندق الابتعاد عن اجتماعه مع اللاعبين في القاعة الخصوصية داخل الفندق، وذلك لإلقاء محاضرة "ودية" للاعبين، ثم غادر قبل أن ينتهي اللاعبون والموظفون من وجبة الغداء.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع إد وودوارد مع اللاعبين لم يكن الأول في الأيام القليلة الماضية، على اعتبار أنه جلس معهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإخبارهم بأن الإدارة سعيدة بالتقدم الذي أحرزه الفريق في الآونة الأخيرة.

ونوه التقرير إلى أن المدير التنفيذي قال للاعبين إن الفريق يتقدم بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح، ليس فقط لترشحه لدور الـ16 لليوربا ليغ، بل لاحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب أندية البريميرليج، وهو ما سيساعد يونايتد في العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، حال رفض الاتحاد الأوروبي الطعن المقدم من مانشستر سيتي.

ونجح زعيم الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي في سحق كلوب بروج بخماسية بلا هوادة، على إثرها ضمن اللعب في دور الـ16 للبطولة الثانية في أوروبا، غير أنه تجاوز تشيلسي وواتفورد في آخر مباراتين، ليقلص الفارق مع البلوز –صاحب المركز الرابع- لثلاث نقاط فقط، قبل صدامه مع إيفرتون في الجولة الـ28.

وجاء هذا التحسن بعد انتدابات يناير الماضي، بالتوقيع مع برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة وتبعه المهاجم النيجيري أوديون إيجالو على سبيل الإعارة.

وكانت هناك مجموعة من جماهير يونايتد المتعصبة، قد هاجمت منزل المدير التنفيذي الشهر الماضي بالألعاب النارية الحارقة، وذلك تعبيرا عن غضبهم من سياسة النادي في التعاقدات وأيضًا لسوء النتائج قبل الصحوة الأخيرة.