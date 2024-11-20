تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم والذي تستضيفه كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في صيف 2026...

يقترب الحدث الأهم والأكبر في كرة القدم، أكثر فأكثر كل يوم حتى يونيو 2026، والذي سيشهد انطلاق كأس العالم بنسخته الجديدة والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك..

وتواصل كافة المنتخبات على مستوى العالم، شق طريقها من أجل محاولة الوصول إلى المونديال الذي ينتظره الجميع كل أربع سنوات من أجل جرعة مكثفة من الإثارة والمتعة والتي ستبلغ الذروة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

ومع وصولنا إلى الأمتار الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بدأت تتضح معالم المنتخبات التي تأهلت وحجزت مقعدها في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم 2026...

متى ينطلق كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك؟؟

ستعود إقامة كأس العالم في فصل الصيف بعد أن كانت بشكل استثنائي خلال الشتاء في مونديال قطر 2022، ومن المنتظر أن تكون مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو 2026، على أن تكون المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟

كأس العالم في هذه النسخة سيكون مميزًا ومختلفًا، إذ سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 16 مقعدًا

قارة إفريقيا: 9 مقاعد

قارة آسيا: 8 مقاعد

قارة أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد

قارة أمريكا الشمالية: 6 مقاعد

أوقيانوسيا: مقعد.

مقعدان من الملحق التأهيلي

وسوف تتأهل البلدان المضيفة مباشرة إلى كأس العالم مع خصم رصيدها من باقي مقاعد قاراتها، أي إن أمريكا الشمالية في كأس العالم المقبلة ستشهد مشاركة 3 منتخبات فقط من التصفيات بخلاف كندا وأمريكا والمكسيك.

ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟

أصبحت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أول الواصلين إلى كأس العالم بصفتهم أصحاب الأرض والجمهور.

باقي القارات تتنافس فيما بينها للوصول إلى نهائيات كأس العالم، وتشتعل المنافسة بشكل كبير داخل قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، بينما سيكون نظام المجموعات الاعتيادي كافيًا لصعود كبار أوروبا إلى البطولة ما لم تحدث أي مفاجآت كبرى.

ونستعرض جميع المنتخبات التي تأهلت في الجدول الآتي:

المنتخب القارة تاريخ التأهل كندا أمريكا الشمالية 13 يونيو 2018 الولايات المتحدة أمريكا الشمالية 13 يونيو 2018 المكسيك أمريكا الشمالية 13 يونيو 2018

ما مواعيد نهاية تصفيات كأس العالم 2026 للقارات المختلفة؟