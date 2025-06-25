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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةيوفنتوس v مانشستر سيتييوفنتوسمانشستر سيتي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب كامبينح وورلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بوضعية مرتاحة من حيث التأهل، لكن كليهما يخططان لمركز الصدارة بعد أن فاز كل منهما في مباراتيه السابقتين أمام الوداد والعين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب كامبينج وورلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

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المباراةيوفنتوس - مانشستر سيتي
التاريخالخميس 26 يونيو 2025
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبكامبينج وورلد
القنوات الناقلةالتعليق
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