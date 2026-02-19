ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وكومو ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ توقف رصيد البيانكونيري عند النقطة 46 بعد خسارته في الجولة السابقة أمام إنتر، ليصبح في المركز الخامس، ويحتاج السيدة العجوز لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك كومو 42 نقطة، ويتواجد في المركز السادس، ويقدم أداءً رائع في الموسم الحالي والتي ختمها بالتعادل أمام ميلان في الجولة الماضية، ويطمح بهذا المستوى أن يتواجد في المحافل الأوروبية، ولذا سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وكومو في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 21 فبراير 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج يوفنتوس وكومو في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات يوفنتوس وكومو الأخيرة

ترتيب يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026