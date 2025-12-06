تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي ويوفنتوس ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الأزوري المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ويسعى للاستمرار على نفس النهج في انتظار تعثر ميلان المتصدر بفارق الأهداف فقط عن نابولي.

بينما يقع البيانكونيري في المركز السابع برصيد 23، ويحتاج يوفنتوس لمصالحة جماهيرة والعودة من جديد للمنافسة بعد البداية السيئة التي بدأ بها مشواره في السيري آ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي ويوفنتوس، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبد الله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد يوفنتوس

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
4
أليساندرو بونجيورنو
13
أمير رحماني
31
سام بوكيما
22
جيوفاني دي لورينزو
70
نوا لانج
8
سكوت مكتوميناي
7
دافيد نيريس
17
ماتياس أوليفيرا
20
إليف إلماس
19
راسموس هويلوند
16
ميشيل دي جريجوريو
8
تيون كوبمينرس
6
ليويد كيلي
15
بيير كالولو
7
فرانشيسكو كونسيساو
22
ويستون ماكيني
5
مانويل لوكاتيلي
27
أندريا كامبياسو
19
كيفرين تورام
10
كينان يلدز
30
جوناثان دايفيد

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات نابولي ويوفنتوس في المباريات الخمس الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

0