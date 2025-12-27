ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو التاريخي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وهيلاس فيرونا ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 32 نقطةـ بعد تعادله في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام ساسوولو، ليخسر الصدارة لصالح الإنتر، لذا يسعى الديافولو لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة الثلاثة، خاصة أن الفارق بينه وبين باقي المنافسين أمثال، نابولي، روما ويوفنتوس قليل.

على الجانب الآخر يحتل فيرونا المركز الـ 18، برصيد 12 نقطة فقط، وبالتأكيد يسعى لحصد آي نقاط مسموحة في أسرع وقت لتجنب الدخول في حسابات الهبوط في نهاية الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv حازم عبد السلام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان وهيلاس فيرونا في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات ميلان وهيلاس فيرونا في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026