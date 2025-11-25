ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب آنفيلد، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، مع ايندهوفن، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيعمل على مواصلة الانتصارات في البطولة الأوروبية، بعد الفوز على ريال مدريد، في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وايندهوفن، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وأيندهوفن في الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج ليفربول وأيندهوفن في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول وأيندهوفن الأخيرة

ترتيب ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026