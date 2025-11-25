تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoآيندهوفن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب آنفيلد، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، مع ايندهوفن، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيعمل على مواصلة الانتصارات في البطولة الأوروبية، بعد الفوز على ريال مدريد، في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وايندهوفن، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وأيندهوفن في الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 4عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد آيندهوفن

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأيندهوفن
1
أليسون بيكر
2
جو جوميز
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان ديك
6
ميلوس كيركيز
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
11
محمد صلاح
17
كورتيس جونز
18
كودي جاكبو
22
هوجو إيكيتيكي
32
ماتاي كوفار
22
جيردي شوتن
3
ياريك غاسيوروفسكي
2
أنس صلاح الدين
8
سيرجينيو ديست
5
إيفان بيريسيتش
27
دينيس مان
34
اسماعيل صيباري
23
جوي فيرمان
17
ماورو جونيور
20
غوس تيل

4-2-3-1

أيندهوفنAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيتر بوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وأيندهوفن في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

أيندهوفن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ليفربول وأيندهوفن الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

أيندهوفن

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

