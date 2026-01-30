Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoكريمونيزي
Stadio Giovanni Zini
team-logoإنتر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب جيوفاني زيني مباراة مهمة تجمع كريمونيسي وإنتر ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 52 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على بيسا بنتيجة كبيرة 6-2، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة، ويحتاج إلى الكثير من المجهود إذا لكي يبتعد أكثر عن مراكز الهبوط، وبالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
إنتر crest
إنتر
إنتر

ما موعد مباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كريمونيسي وإنتر في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 فبراير 2026، على استاد جيوفاني زيني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio Giovanni Zini

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كريمونيزي ضد إنتر

كريمونيزيHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
1
إميل أوديرو
24
فيليبو تيراتشيانو
15
ماتيو بيانشيتي
6
فيدريكو باسكيروتو
3
جيوسيبي بيتزيلا
33
ألبيرتو غراسي
11
دينيس جونسون
27
جاري فاندبوت
22
رومانو فلورياني
90
فيدريكو بونازولا
10
جيمي فاردي
1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
6
ستيفان دي فري
31
يان بيسيك
11
لويس هنريكي
22
هنريك مخيتاريان
7
بيوتر زيلينسكي
30
كارلوس أوجوستو
8
بيتار سوسيتش
10
لاوتارو مارتينيز
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دافيدي نيكولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كريمونيسي وإنتر في المباريات الأخيرة

كريمونيسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات كريمونيسي وإنتر الأخيرة

كريمونيسي

آخر 4 مباريات

إنتر

0

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/4
سجل كلا الفريقين
4/4

ترتيب كريمونيسي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

