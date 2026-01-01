ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سردينا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وميلان ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 35 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام هيلاس فيرونا، ليستمر في الوصافة لصالح إنتر.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع إنتر وروما ويوفنتوس ونابولي.

على الجانب الآخر يحتل كالياري المركز الـ 14، برصيد 18 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا إذ نجح في الفوز على روما في الجولة الرابعة عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كالياري وميلان في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 2 يناير 2026، على استاد سردينا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Unipol Domus

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عيسى الحربين.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عيسى الحربين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان كالياري وميلان في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات كالياري وميلان الأخيرة

ترتيب كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026