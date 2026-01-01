تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
Unipol Domus
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سردينا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وميلان ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 35 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام هيلاس فيرونا، ليستمر في الوصافة لصالح إنتر.

ويسعى ميلان  لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع إنتر وروما ويوفنتوس ونابولي.

على الجانب الآخر يحتل كالياري المركز الـ 14، برصيد 18 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا إذ نجح في الفوز على روما في الجولة الرابعة عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كالياري وميلان في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 2 يناير 2026، على استاد سردينا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Unipol Domus

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عيسى الحربين.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعيسى الحربين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كالياري ضد ميلان

كالياريHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
1
إليا كابريل
6
سيباستيانو لوبيرتو
28
غابريل زابا
3
R. Idrissi
26
ياري مينا
10
جيانلوكا غايتانو
94
سيباستيانو إسبوزيتو
8
ميشيل ادوبو
2
ماركو باليسترا
14
أليساندرو ديولا
9
سميح كيليكسوي
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
33
دافيد بارتيساغي
56
أليكسيس ساليمايكيرس
12
أدريان رابيو
14
لوكا مودريتش
8
روبن لوفتوس تشيك
18
كريستوفر نكونكو
11
كريستيان بوليسيتش

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو بيسكاني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان كالياري وميلان في المباريات الأخيرة

كالياري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات كالياري وميلان الأخيرة

كالياري

آخر 5 مباريات

ميلان

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

0