Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoساسولو
ستاديو سيتا ديل تريكولور
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد مابي مباراة مهمة تجمع ساسوولو وإنتر ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 55 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على كريمونيسي بهدفين نظيفين، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، ويحتاج لتحسين مركزه في ظل المنافسة الشرسة بمنتصف الجدول، وبالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ساسوولو وإنتر في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو سيتا ديل تريكولور

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ساسولو ضد إنتر

ساسولوHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
49
أريجانيت موريك
3
J. Doig
80
طارق موهاريموفيتش
6
سيباستيان فالوكيويتش
21
جاي إدزيس
18
نيمانيا ماتيتش
90
اسماعيل كوني
42
كريستيان ثورستفيدت
10
دومينيكو بيراردي
99
اندريا بينامونتي
45
A. Lauriente
1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
31
يان بيسيك
25
مانويل أكانجي
8
بيتار سوسيتش
7
بيوتر زيلينسكي
11
لويس هنريكي
32
فيديريكو ديماركو
16
دافيد فراتيسي
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
10
لاوتارو مارتينيز

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو غروسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ساسوولو وإنتر في المباريات الأخيرة

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات ساسوولو وإنتر الأخيرة

ساسوولو

آخر 5 مباريات

إنتر

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0