تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoموناكو
شاهد من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ريال مدريد، نظيره موناكو، في الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تغيير المدرب وقدوم ألفارو أربيلوا.

ويتواجد الملكي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ولا مجال للتعثر لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16 دون تكرار ما حدث الموسم الماضي وخوض الملحق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وموناكو، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 20 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وموناكو في الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد موناكو

ريال مدريدHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-1-2

Home team crestموناكو
1
تيبو كورتوا
8
فيديريكو فالفيردي
17
راؤول اسينسيو
20
فيران جارسيا
24
دين هويسين
5
جود بيلينجهام
14
أوريلين تشواميني
15
أردا جولر
30
فرانكو ماستانتونو
7
فينيسيوس جونيور
10
كيليان مبابي
16
فيليب كون
5
ثيلو كيهرير
12
كايو هنريكي
3
إيريك ديي
2
فاندرسون
6
دينيس زكريا
10
جولوفين أندريه
11
ماغنيس أكليوش
4
جوردان تيزيه
14
ميكا بيريث
9
فلوريان بالوجون

4-3-1-2

موناكوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيباستيان بوكونيولي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وموناكو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

موناكو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وموناكو الأخيرة

ريال مدريد

آخر مباراتان

موناكو

1

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2

ترتيب ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

إعلان
0