ما القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما ويوفنتوس ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ توقف رصيد البيانكونيري عند النقطة 46 بعد خسارته في الجولتين السابقتين أمام إنتر وكومو، ليصبح في المركز الخامس، ويحتاج السيدة العجوز لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك روما 50 نقطة، واحتل المركز الرابع بعد تعثر يوفنتوس، وبعد أن تعادل مع نابولي في الجولة 25، قبل أن ينتصر على كريمونيسي بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ويطمح في المحافظة على مركزه ومطاردة الآزوري وميلان، ولذا سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما ويوفنتوس في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 مارس 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما ويوفنتوس الأخيرة

ترتيب روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026