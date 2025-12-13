تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
ستاديو لويجي فيراريس
team-logoإنتر
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب لويجي فيراريس مباراة مهمة تجمع جنوى وإنتر في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ميلان ونابولي أصحاب الـ 31 نقطة، ويسعى الأفاعي للانتصار لتجنب زيادة الفارق بينه وابتعاده عن المنافسة، على الجانب الآخر يُقدم جنوى موسم سيء حتى الآن، حيث يقع في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة جنوى وإنتر، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو لويجي فيراريس

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvمحمد حسين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة جنوى ضد إنتر

جنوىHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
1
نيكولا ليالي
34
S. Otoa
27
اليساندرو ماركاندالي
22
يوهان فاسكيز
3
أرون مارتين
2
مورتن تورسبي
32
مورتن فريندروب
15
بروك نورتون-كوفي
17
رسلان مالينوفسكي
29
لورنزو كولومبو
9
فيتينيا
1
يان سومر
31
يان بيسيك
25
مانويل أكانجي
95
أليساندرو باستوني
23
نيكولو باريلا
8
بيتار سوسيتش
17
أندي ضيوف
7
بيوتر زيلينسكي
32
فيديريكو ديماركو
14
يوان بوني
10
لاوتارو مارتينيز

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييلي دي روسي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج جنوى وإنتر في المباريات الأخيرة

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات جنوى وإنتر في المباريات الخمس الأخيرة

جنوى

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0