ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب لويجي فيراريس مباراة مهمة تجمع جنوى وإنتر في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ميلان ونابولي أصحاب الـ 31 نقطة، ويسعى الأفاعي للانتصار لتجنب زيادة الفارق بينه وابتعاده عن المنافسة، على الجانب الآخر يُقدم جنوى موسم سيء حتى الآن، حيث يقع في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة جنوى وإنتر، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv محمد حسين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج جنوى وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جنوى وإنتر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب جنوى وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026