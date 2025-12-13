تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoبولونيا
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoيوفنتوس
ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا ويوفنتوس ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل البيانكونيري المركز السابع برصيد 23 نقطة، بعد خسارتهم في الجولة السابقة أمام نابولي، استكمالاً لسلسلة فقدان النقاط التي يعيش فيها الفريق، على الجانب الآخر يحتل الروسوبلو المركز المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مُقدماً عروضاً جيدة منذ بداية الموسم في السيري آ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس ، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio Renato Dell'Ara

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعلي دراج

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بولونيا ضد يوفنتوس

بولونياHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
13
فيدريكو رافايليا
20
نادر زورتيا
14
T. Heggem
22
تشارالامبوس لايكوجيانيس
26
جون لوكومي
11
جوناثان رو
21
ينز أودجارد
4
توماسو بوبيجا
7
ريكاردو أورسوليني
6
نيكولا مورو
17
تشيرو إيموبيلي
16
ميشيل دي جريجوريو
8
تيون كوبمينرس
15
بيير كالولو
6
ليويد كيلي
5
مانويل لوكاتيلي
10
كينان يلدز
7
فرانشيسكو كونسيساو
27
أندريا كامبياسو
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
30
جوناثان دايفيد

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بولونيا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات بولونيا ويوفنتوس في المباريات الخمس الأخيرة

بولونيا

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

0

انتصار

5

تعادلات

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

0