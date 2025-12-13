ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا ويوفنتوس ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل البيانكونيري المركز السابع برصيد 23 نقطة، بعد خسارتهم في الجولة السابقة أمام نابولي، استكمالاً لسلسلة فقدان النقاط التي يعيش فيها الفريق، على الجانب الآخر يحتل الروسوبلو المركز المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مُقدماً عروضاً جيدة منذ بداية الموسم في السيري آ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس ، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Stadio Renato Dell'Ara

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv علي دراج

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بولونيا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات بولونيا ويوفنتوس في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026