التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoبولندا
الاستاد الوطني، وارسو
team-logoهولندا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل منتخب هولندا ضيفاً على نظيره البولندي في مواجهة قوية ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة السابعة، رفقة فنلندا، وليتوانيا ومالطا، ويأمل الهولنديون في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال بينما لا يريد رفاق روبرت ليفاندوفسكي التفريط في أي نقطة من أجل مواصلة الإيمان بحظوظهم في التأهل المباشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب وارسو الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 7
الاستاد الوطني، وارسو

ما القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بولندا وهولندا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.

beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات بولندا ضد هولندا

بولنداHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestهولندا
12
كاميل غرابارا
5
جان زيولكوفسكي
4
توماسز كيدزيورا
14
جاكوب كيويور
20
سيباستيان سزيمانسكي
13
جاكوب كامينسكي
19
ميشال سكوراس
10
بيوتر زيلينسكي
21
نيكولا زاليفسكي
2
ماتي كاش
9
C
روبرت ليفاندوفسكي
1
بارت فيربوغين
3
جوراين تيمبير
4
C
فيرجيل فان ديك
15
ميكي فان دي فين
2
لوتشارل غيرترويدا
21
فرينكي دي يونج
18
دونيايل مالين
11
كودي جاكبو
8
ريان جرافينبيرش
19
جاستن كليفرت
10
ميمفيس ديباي

4-2-3-1

هولنداAway team crest

بولندا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • J. Urban

هولندا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • رونالد كومان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بولندا وهولندا في المباريات الأخيرة

بولندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

هولندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
20/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بولندا وهولندا في المباريات الخمس الأخيرة

بولندا

آخر 5 مباريات

هولندا

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

