ما القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب هولندا ضيفاً على نظيره البولندي في مواجهة قوية ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة السابعة، رفقة فنلندا، وليتوانيا ومالطا، ويأمل الهولنديون في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال بينما لا يريد رفاق روبرت ليفاندوفسكي التفريط في أي نقطة من أجل مواصلة الإيمان بحظوظهم في التأهل المباشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب وارسو الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بولندا وهولندا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بولندا وهولندا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بولندا وهولندا في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب بولندا وهولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026