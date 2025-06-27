تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Bank of America Stadium
team-logo
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةبنفيكا v تشيلسيبنفيكاتشيلسي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بانك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين بنفيكا وتشيلسي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

بنفيكا تصدر مجموعته أمام بايرن ميونخ وبوكا جونيورز وأوكلاند، بينما حل تشيلسي وصيفًا في المجموعة التي ضمت فلامنجو ولوس أنجلوس والترجي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 28 يونيو 2025، على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها كما تنقل المباراة عبر شاهد.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن
المباراةبنفيكا - تشيلسي
التاريخالسبت 28 يونيو 2025
موعد المباراة23:00 مصر والسعودية
الملعببانك أوف أمريكا
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNمحمد الشاذلي
شاهد-
crest
كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Bank of America Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بنفيكا وتشيلسي في المباريات الأخيرة

بنفيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5