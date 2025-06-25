ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لومن فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين إنتر وريفر بليت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بوضعية معقدة للغاية، يمتلك كل منهما 4 نقاط، وسيعني فوز أحدهما الوصول المباشر للدور الثاني، مع انتظار نتيجة مباراة مونتيري وأوراوا ريدز الياباني لتحديد هوية المتأهل الآخر عن تلك المجموعة المعقدة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب لومن فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة إنتر - ريفر بليت التاريخ الخميس 26 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب لومن فيلد