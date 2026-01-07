ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإمارات مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع آرسنال مع ضيفه ليفربول لحساب الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة.

آرسنال يريد الاستمرار في التقدم بالصدارة والتغريد خارج السرب، بينما يطمح ليفربول للتعافي من انتكاسته الأخيرة بالتعادل مع ليدز يونايتد ثم فولهام.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الخميس 8 يناير 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز إيميريتس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار آرسنال قبل مباراة ليفربول

تقدم نادي آرسنال بعرض رسمي أول تبلغ قيمته 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة The Athletic اهتمام النادي اللندني باللاعب، فيما أوضح موقع Fichajes الإسباني أن العرض تم بالفعل، في ظل منافسة قوية من نادي الهلال السعودي الذي يسعى هو الآخر لخطف نجم منتخب البرازيل.

وترى إدارة آرسنال أن رودريجو سيكون ترقية هجومية مهمة على حساب جابرييل مارتينيلي، نظرًا لخبرته الأوروبية الكبيرة وسرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ريال مدريد من جانبه لم يرد بعد على العرض الإنجليزي، إلا أن التقارير تؤكد أن النادي الملكي يُقيّم لاعبه بحوالي 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعل عرض آرسنال بعيدًا عن السعر المطلوب حاليًا.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد مستعد لبيع رودريجو هذا الشتاء لتسريع عملية التجديد داخل الفريق، مما يجعل انتقاله المحتمل أحد أبرز صفقات الميركاتو في يناير.

أخبار ليفربول قبل مباراة آرسنال

كما هي العادة عقب المواجهات المصرية، ينتظر الصحفيون نجم ليفربول، للحصول على تصريحات خاصة منه، لكن محاولة أحدهم باءت بالفشل..

مراسل صحفي بادر موجهًا حديثه لمو بالدراجة المصرية: "اعتبرنا إعلام إنجليزي .. اعتبرنا إنجلترا يا صلاح"، ليرد عليه الأخير: "شوفتني بتكلم هناك امتى؟!".

لم ييأس الصحفي ورد بالدارجة المصرية: "أنت لسه متكلم وعامل شغل هايل"، وهنا ابتسم صلاح قائلًا باستغراب: "شغل هايل!"، حتى واصل الأول: "اه والله عملت لقاء قلب الدنيا"، في إشارة لهجومه على مدربه أرني سلوت وإدارة ليفربول.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج آرسنال وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال وليفربول الأخيرة

ترتيب آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026