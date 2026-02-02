ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل تشيلسي، ضيفًا على آرسنال، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات.

تشيلسي انتصر في مباراة الذهاب 3-2 وعينه على تكرار النتيجة الإيجابية للوصول إلى النهائي ومواجهة الفائز من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي البطولة ، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد تشيلسي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ميكيل آرتيتا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليام روسينيور

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة