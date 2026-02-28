ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف آرسنال نظيره تشيلسي في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب الإمارات.

مباراة لها أهمية كبيرة في سياق الدوري الإنجليزي حيث يريد آرسنال عدم الانزلاق لتعثر آخر يقرب مانشستر سيتي منه، بينما يطمح تشيلسي لتحقيق فوز يقربه بدوره من المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 1 مارس 2026، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي الأخيرة

ترتيب آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026