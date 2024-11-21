ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الفيحاء، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادي عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
الأهلي، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على بالصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الرائد بهدفين للا شيء سجلهما جابري فييجا وعلي الأسمري.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الفيحاء والأهلي في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والأهلي على شاشتها.
كيف تشاهد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الفيحاء - الأهلي
|التاريخ
|الجمعة 22 نوفمبر 2024
|الموعد
|17:50 السعودية، 16:50 مصر
|الملعب
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|القنوات الناقلة
|SSC Extra 1 HD
|SSC Extra 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|حمادة العنزي
|أحمد النفيسة
|عيسى الزدجالي