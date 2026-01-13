ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر وليتشي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 43 نقطة، على الرغم من تعادله في اللقاء الأخير أمام نابولي، ولكن إخفاق المنافسين ساعده ليستمر على عرش صدارة السيري آ، ولكن بالمقارنة مع صعوبة لقاء الأزوري، فتعد هذه المباراة بداية جديدة لسلسة الانتصارات من أجل السعي خلف بطولة الدوري.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن مراكز الهبوط، وسيحاول بقدر الإمكان الخروج بنتيجة إيجابية للصراع على البقاء في البطولة الأهم في إيطاليا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وليتشي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv حازم عبد السلام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وليتشي في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات إنتر وليتشي الأخيرة

ترتيب إنتر وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026