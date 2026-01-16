ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب فريولي مباراة مهمة تجمع أودينيزي وإنتر ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 46 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على ليتشي، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويُعد في المنطقة الأمنة من الهبوط، ولكن بالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أودينيزي وإنتر في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج أودينيزي وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أودينيزي وإنتر الأخيرة

ترتيب أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026